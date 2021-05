Mangel bei Corona-Impfstoffen Rechtsexperte: Aufhebung des Patentrechts ist keine Lösung

Probleme in der Produktion von Impfstoffen könnten durch Aufhebung von Patenten nicht gelöst werde, sagte der Rechtswissenschaftler Reto Hilty im Dlf. Die Produktion sei beispielsweise fast am Limit dessen, was durch die Verfügbarkeit von Vorprodukten wie Gläschen überhaupt möglich sei.

Reto Hilty im Gespräch mit Sandra Pfister

