Die Deutsche Bahn will künftig mehr Bauarbeiten in die Randzeiten verlegen und damit Verspätungen vermeiden.

Der Konzern werde mehr an Wochenenden und nachts bauen, sagte Infrastruktur-Vorstand Pofalla den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allerdings würden zu diesen Zeiten Schichtzulagen fällig, die man einpreisen müsse. Darüber müsse die Bahn mit dem Bund sprechen, erklärte Pofalla.



Die Deutsche Bahn liegt in Sachen Pünktlichkeit bisher deutlich unter ihrem selbstgesetzten Soll. Im August kamen nur 76 Prozent der Fernzüge zur geplanten Zeit an. Ziel sind nach den Worten von Pofalla 80 Prozent. Als Lösung für die Verspätungen nannte er die Digitalisierung des Netzes, eine bessere Steuerung der Baustellen und eine stabilere Fahrzeugtechnik.