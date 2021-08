Im April entschied das Bundesverfassungsgericht, das bisherige Klimaschutz-Gesetz gefährde die Grundrechte künftiger Generationen, weil es keine konkreten Vorgaben ab dem Jahr 2031 mache. Daraufhin brachte die Bundesregierung ein neues Klimaschutzgesetz auf den Weg. Roda Verheyen, Rechtsanwältin und Richterin des Hamburgischen Verfassungsgerichts, hat den Klimaprozess gegen die jetzige Bundesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht im April 2021 erfolgreich geführt.

Der Unwetter-Katastrophenfall mit vielen Toten vom Juli trifft jedoch in Rheinland-Pfalz und NRW bereits die jetzige Generation.

"Diese Verfahren sind bisher alle gescheitert"

Sind die jetzige oder auch auch frühere Bundesregierungen damit für die Toten im Ahrtal verantwortlich zu machen, rückwirkend beziehungsweise ab Urteilsverkündung? Ähnliche Verfahren seien bislang alle gescheitert, sagte Verheyen im Deutschlandfunk. Zentral sei dabei Frage, ob eine Katastrophe der Klimaerwärmung zuzuordnen ist, erläutert die Juristin. Der letzte IPCC-Bericht legt dies nahe und sie erwarte ein ähnliches Ergebnis auch von einer Studie von Attributionsforschern, die in Kürze vorliegen wird. Noch seien Gerichte aber sehr vorsichtig, ein Verschulden in der Vergangenheit anzuerkennen.

Das Interview im Wortlaut:

Jule Reimer: Könnten Betroffene, deren Angehörige bei der Starkregen- und Flutkatastrophe ums Leben gekommen sind, die jetzige und frühere Bundesregierungen wegen versäumten Klimaschutzes rückwirkend vor Gericht anklagen und dies mit Aussicht auf Erfolg?

Roda Verheyen: Ja, das ist natürlich die alles entscheidende Frage, die jetzt auch viele stellen, auch Betroffene tatsächlich schon gestellt haben, bei mir ganz konkret, und die Antwort darauf ist, dass das sehr schwer werden dürfte. Es gibt jedenfalls bislang keine Fälle. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja insoweit auch nicht dazu durchgerungen, irgendetwas über ein Verschulden in der Vergangenheit zu sagen, im Hinblick auf das regulatorische Verschulden.

Grundsätzlich gibt es natürlich Ansprüche von Bürgern gegen den Staat. Das ist im Grundgesetz niedergelegt. Amtspflichts-Verletzungsansprüche werden dann nach dem Zivilgesetzbuch auch geltend gemacht vor den ganz normalen Gerichten.

Es gibt auch bereits in ähnlichen Fällen, zum Beispiel in den USA, Versuche von vor allem Versicherungsgesellschaften, tatsächlich das Klimaversagen von Staaten zum Anlass zu nehmen, die Kosten wieder einzuklagen. Diese Verfahren sind bisher alle gescheitert. Es gibt dort mehrere Verfahren aus 2008, 2013, 2014, wo in irgendeiner Form immer der Klimawandel und auch extreme Wetterereignisse eine Rolle gespielt haben – zum Beispiel der Hurrikane Sandy. Aber diese Verfahren sind alle schon an der Schlüssigkeit der Anträge gescheitert. Die Gerichte haben das gar nicht wirklich zum 'trial' kommen lassen, wie das in den USA heißt. Bei uns wäre das praktisch die Beweiserhebungsphase.

"Risikoerhöhung im IPCC-Bericht sehr stark herausgehoben"

Reimer: Welche Rechtsbegriffe spielen da eine Rolle?

Verheyen: Zunächst einmal das Verschulden natürlich, wo liegt das Verschulden im Hinblick auf das konkrete Ereignis. Wir haben es ja zudem hier mit den Schäden durch extreme Wetterereignisse zu tun, die jedenfalls schlechter in der Kausalität zuzuordnen sind, auch wenn das aus meiner Sicht eindeutig möglich wäre. Jedenfalls die Risikoerhöhung ist, glaube ich, auch im letzten IPCC-Bericht ganz aktuell noch mal sehr stark herausgehoben worden. Bestimmte Wetterereignisse sind ohne den androgenen Klimawandel gar nicht denkbar. Eine solche Aussage ist jetzt für diese speziellen Wetterereignisse in Rheinland-Pfalz und NRW noch nicht getroffen worden, aber ich gehe davon aus, dass die Klimawissenschaft auch dort eine sogenannte Attribuierungsstudie erstellen wird. Aber die Gerichte sind bislang noch sehr vorsichtig dabei, ein Verschulden in der Vergangenheit anzuerkennen.

Ganz anders sieht das natürlich aus ab jetzt. Wir haben einen ganz klaren Sachverhalt. Wir haben eine Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, wo unter anderem drinsteht, es gibt jetzt noch keine Grundrechtsverletzungen momentan, sondern in der Zukunft.

"Weiteres Zögern wird einfach ein Verschulden auslösen"

Reimer: In diesem April-Urteil oder?

Verheyen: Ja, genau! Aber das kann sich ändern. Bisher, hat das Gericht gesagt, gibt es keine Schutzpflicht-Verletzung, die wir ja dort eingeklagt hatten, aber das kann sich ändern, und ich denke, jede Bundesregierung und letztlich jede Regierung der Welt muss sich darüber klar sein, dass, je enger die wissenschaftliche Beweiskette und je enger auch diese gerichtlichen Aussagen zu den Zusammenhängen werden, ein weiteres Zögern einfach ein Verschulden auslösen wird. Nach vorne geschaut, glaube ich, sehen die Klagechancen ganz anders aus.

Prognosen für Extremwetter anders anschauen

Reimer: Die Wissenschaftler sagen ja in der Tat, ein Grad mehr bei der mittleren Erdtemperatur, das bedeutet sieben Prozent mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre, die früher oder später als Regen wieder runterkommen. Andererseits: Die Pegelstände an der Ahr fielen ja doppelt so hoch aus wie bei vorherigen Hochwassern – rein statistisch ein Ereignis, das nach bisherigen Prognosen alle 500 Jahre oder seltener vorkommt. Das konnte keiner vorhersehen, oder?

Verheyen: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir das so gemerkt, dass im Prinzip man die Extreme nimmt, die man jetzt noch als Extreme begreift, und auf die noch eine Schippe drauflegt. Das ist nämlich das, was der Klimawandel im Durchschnitt mit der 1,1 Grad Celsius globalen Erwärmung (in Deutschland ja schon viel mehr) mit uns macht. Insofern ist die Frage, ob wirklich ein solches Extremereignis, ein 500-Jahr-Ereignis nicht tatsächlich im Grunde schon ein 100-Jahr-Ereignis hätte sein müssen, oder als ein solches betrachtet werden müssen. Da sind jetzt alle Behörden in Deutschland natürlich gefragt, diese Prognosen, die sie haben, auch für den Katastrophenfall noch mal genauer anzuschauen. Eine fehlende Vorhersehbarkeit bei solchen Ereignissen gab es immer schon. Das ist ganz klar. Aber wir haben einfach ein neues Mittel und sich daran zu gewöhnen, beziehungsweise daran anzupassen, das ist jetzt die ganz große Herausforderung, und vor allem, so schnell wie möglich Emissionen zu senken, damit wir nicht über diese Marken von zwei oder sogar drei Grad globaler Erwärmung hinüberschwappen, so wie es auch der IPCC-Bericht jetzt beschreibt. Denn dann wird alles wirklich vollkommen unprognostizierbar und wahrscheinlich auch unversicherbar, was ja gerade für die privaten Betroffenen sehr wichtig ist.

"Wer jetzt nicht schnell Emissionen reduziert, ist mitten im Verschulden drin"

Reimer: Stichwort Versicherungen. Es wird sehr stark über eine Pflicht-Elementarschutz-Versicherung diskutiert. Die kostet auch noch mal ein ganzes Stück mehr Geld. Kann der Staat Hauseigentümer, die wirklich eindeutig jenseits gefährdeter Zonen bisher gelebt haben und die jetzt aber plötzlich betroffen sind, darauf verpflichten, eine solche teure Versicherung abzuschließen – teuer ist relativ -, wo er gleichzeitig selber nicht ausreichend gehandelt hat? Oder müsste er im Grunde genommen auch eintreten, unterstützen oder wie auch immer?

Verheyen: Das, was Sie ansprechen, ist der ganze Problembereich Kosten des Klimawandels. Die treten nicht nur hier auf, sondern global überall. Wir haben es jetzt hier mit einer Kostenschätzung von zehn Milliarden Euro zu tun in nur zwei Bundesländern für ein Hochwasser-Ereignis, was wenige Tage angehalten hat. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, was das dann global bedeutet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich an den Klimawandel anzupassen und gegen solche Ereignisse vorzubeugen. Da ist sicherlich eine private Elementarschaden-Versicherung ein Mittel, aber bestimmt nicht das einzige. Wir haben diese Diskussionen in den USA schon in einer ganz anderen Form. Dort gibt es in einzelnen Bundesstaaten bereits überhaupt gar keine Versicherungen mehr in dieser Form – Florida und so weiter -, wo auch die Diskussion darüber besteht, kann man das jetzt verpflichten. Im deutschen Kontext ist mir nicht bekannt, dass das schon mal geprüft worden ist. Deswegen kann ich dazu keine pauschale Aussage machen. Da sind schlicht und einfach viele verschiedene Rechtsgüter abzuwägen. Aber was ich sagen kann ist, dass selbstverständlich nicht alles so bleiben kann wie es ist, und das gilt sowohl im Hinblick auf die Anpassung, wie bereite ich mich auf die Folgen des Klimawandels vor, als auch im Hinblick auf die jetzt notwendige wirklich richtig schnelle Reduktion von Treibhausgas-Emissionen.

Und um noch mal zurückzukommen auf das Verschulden: Wer jetzt nicht schnell dazu beiträgt, dass Emissionen reduziert werden, der ist aus meiner Sicht tatsächlich mitten im Verschulden, auch im rechtlichen Begriff drin.

