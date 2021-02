Siebzig Wissenschaftlerrinnen und Wissenschaftler haben ein Manifest für die Meinungsfreiheit veröffentlicht.

"Die Freiheit wird eingeschränkt durch den Konformitätsdruck, der von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erzeugt wird", sagte Manifestunterzeichnerin und Migrationsforscherin Sandra Kostner im Dlf. Es seinen vor allem jene Kolleginnen und Kollegen, "die eine ganz stark politisierte Form von Wissenschaft betreiben", meint Kostner. Denn einige würden in der Forschung und Lehre die Mittel sehen, "um die Gesellschaft in Einklang mit ihrem Weltbild zu bringen."

Moralischer Druck statt Argumente

Diese Gruppe sei stärker geworden und erhalte auch "moralischen Rückenwind aus der Gesellschaft." Man versuche nicht mehr mit Argumenten, sondern mit moralischem Druck Debatten zu unterdrücken und die "Agenda von anderen Wissenschaftlern auseinanderzunehmen."

Ein prominentes Beispiel ist die sogenannte Kopftuchkonferenz. Damals waren Befürworterinnen und Gegner und Gegnerinnen des Kopftuchs eingeladen gewesen. Im Anschluss wurde die Entlassung der Professorin gefordert mit der Begründung in dem Fall hätte man die kritischen Stimmen nicht einladen sollen.

"Kritik ist wichtig, aber man muss die Perspektivvielfalt erhalten" , sagt Kostner. "Ein erkenntnisoffenes Streben nach Wahrheit ist wichtig." Derzeit würde immer häufiger Kritik hinten herum geübt, nicht offen.

Respekt statt Diskreditierung

Auch wenn die Kritik an Formulierungen, an Argumenten richtig sei, sei die Art und Weise doch entscheidend, betont Kostner. "Sich für Argumente zu rechtfertigen, sie überdenken, das wollen wir stärken." Sie beobachte inzwischen einen Dreiklang: "diskreditieren, sozial ausgrenzen und institutionell bestrafen." In Zukunft hofft Kastner, dass man sich mit Respekt begegnet, "Gesprächspartner nicht als Gegner sieht und jegliche Form persönlicher Diskreditierung raushält."