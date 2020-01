Der japanische Autohersteller Mitsubishi hat den Vorwurf aus Deutschland zurückgewiesen, Abgaswerte von Dieselautos manipuliert zu haben.

Das Unternehmen teilte in Tokio mit, es seien keine illegalen Abschalteinrichtungen in Motoren verbaut worden. Man habe auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Verdacht des Kraftfahrbundesamtes stichhaltig sein könnte. Die beanstandeten Dieselmotoren seien vom französischen Autokonzern PSA gebaut worden.



In der vergangenen Woche hatten Ermittler in mehreren Bundesländern Geschäftsräume von Mitsubishi und anderen Unternehmen durchsucht.