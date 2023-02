Hinrichtung durch Giftspritze in Texas. (picture alliance/AP Photo/Pat Sullivan)

Ein 43-Jähriger wurde im Staatsgefängnis von Huntsville mit der Giftspritze getötet. Er war zum Tode verurteilt worden, weil er im Jahr 2007 einen Polizisten erschossen hatte. Es war die zweite Exekution in Texas in diesem Jahr und die vierte in den gesamten USA. Sieben weitere Hinrichtungen in Texas sind geplant, die nächste in der kommenden Woche.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.