Hass auf das FBI

Polizeibeamte haben einen bewaffneten 42-jährigen erschossen, der zuvor in das FBI-Büro in Cincinatti eindringen wollte. (AP)

Laut einem Polizeisprecher kam es zu dem Versuch am gestrigen Morgen gegen 9 Uhr Ortszeit. Der mit einer kugelsicheren Weste und einem Schnellfeuergewehr ausgerüstete Mann scheiterte jedoch bei dem Versuch und flüchtete in einem Auto. Nach einer Verfolgungsjagd kam es zu einem ersten Schusswechsel, woraufhin der Täter in ein Maisfeld entkam.

Dort umzingelten ihn die Beamten und forderten ihn zur Aufgabe auf. Als der Mann erneut auf die Polizisten feuerte, schossen diese zurück. Der Mann starb noch vor Ort.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 anwesend war. Anklagen gegen ihn wurden aber nicht erhoben. Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob der Mann Kontakte zur rechtsextremen Szene in den USA hatte. In den vergangenen Tagen häuften sich Drohungen gegen das FBI in Zusammenhang mit der Durchsuchung von Ex-Präsident Trumps Anwesen in Mar-a-lago.

