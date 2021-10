Ein wegen des Versendens von Paketbomben angeklagter Mann aus dem Rhein-Neckar-Gebiet ist aus der Untersuchungshaft freigekommen.

Gegen den Rentner liege nach derzeitigem Stand kein dringender Tatverdacht mehr vor, teilte das Landgericht Heidelberg mit. Der Mann hatte sieben Monate in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt eingesessen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, selbstgebaute Sprengladungen an mehrere Unternehmen aus der Lebensmittelbranche geschickt zu haben, um diese zu erpressen. Insgesamt vier Personen wurden beim Öffnen der Sendungen verletzt. Der Prozess soll am kommenden Freitag fortgesetzt werden. Es ist unklar, ob die Staatsanwaltschaft an den Vorwürfen festhält. Der Angeklagte bestreitet sie.

