Der Südwestrundfunk hat eine Live-Übertragung vom Kreisparteitag der Mannheimer CDU abgebrochen, nachdem die Reporterin des Senders von einem Politiker gestört wurde.

Wie der SWR berichtet, handelte es sich bei dem Mann um den CDU-Stadtrat Hornung. Zu sehen in Aufnahmen des Senders ist, wie er während der Übertragung neben Reporterin Natalie Akbari steht und auf sie einredet. Eine Live-Berichterstattung war laut SWR in dem Moment nicht mehr möglich. Man habe die Übertragung abgebrochen. Danach sei es noch zu "unflätigen Beleidigungen" gekommen, ergänzte Akbari in einer späteren Schalte. SWR-Moderatorin Tatjana Geßler sprach von einem "Eingriff in unsere Pressefreiheit".



Der frühere CDU-Generalsekretär Polenz twitterte, so etwas kenne er "sonst nur von der AfD". Die CDU Mannheim sollte sich öffentlich beim SWR entschuldigen, riet Polenz. SWR-Reporterin Akbar berichtete, mehrere CDU-Mitglieder hätten ihr bereits gesagt, "dass sie das so auch nicht in Ordnung fanden".



Hornung war Büroleiter des ehemaligen CDU-Abgeordneten Löbel. Dieser hatte sein Mandat aufgegeben, nachdem bekannt wurde, dass seine Firma 250.000 Euro Provision für die Vermittlung von Kaufverträgen über Schutzmasken in der Corona-Pandemie erhalten haben soll. Die Staatsanwaltschaft Mannheim gab Ende März bekannt, Ermittlungen gegen Löbel aufgenommen zu haben. Dabei sei es allerdings nicht um die Maskenaffäre gegangen. Es habe ein Anfangsverdacht für mehrere Straftaten bestanden, unter anderem ging es demnach um Untreue im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands Mannheim. Wie der SWR berichtet, sorgte zuletzt ein Gutachten zu Löbels Tätigkeiten für Unruhe in der Mannheimer CDU.