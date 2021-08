Zweieinhalb Monate nach den Ausschreitungen bei einer propalästinensischen Kundgebung in Mannheim kommen auf fast 350 Menschen Anzeigen wegen Teilnahme an einer nicht angemeldeter Versammlungen zu.

Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. 26 Verdächtige seien identifiziert worden, denen unter anderem Volksverhetzung, schwerer Landfriedensbruch oder gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werde. Wegen des Anzündens einer israelischen Flagge und eines Versuchs laufen zudem Ermittlungen zur Verletzung von Hoheitszeichen ausländischer Staaten.



Vor dem Hintergrund der Eskalation des Konflikts zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen hatten am 15. Mai Hunderte Menschen in Mannheim demonstriert. Nachdem die Versammlungsbehörde die Veranstaltung untersagt hatte, waren Polizisten mit Steinen beworfen worden. Vier Beamten wurden verletzt. Die Veranstaltungen gehörten zu mehreren in ganz Deutschland, bei denen gegen das Vorgehen Israels protestiert sowie an die Flucht und die Vertreibung im Zuge der Gründung des israelischen Staates 1948 erinnert worden ist.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.