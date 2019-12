Wegen des Auftritts des syrischen Sängers Ali Deek in Mannheim haben sich für den Abend rund 300 Demonstranten angekündigt.

Sie werfen dem Sänger vor, das Assad-Regime zu unterstützen. In einem Musikvideo mit dem Titel "Ya Bashar" (Oh Bashar) ist Deek unter anderem an der Seite von syrischen Soldaten zu sehen und besingt den Machthaber Baschar al-Assad als "Geliebten von Millionen Syrern".



Mehr als 1.000 Protest-Emails gegen den Auftritt habe die Stadt bereits erhalten, meldet der SWR. Gefordert werde ein Auftrittsverbot von Deek. Die Stadt distanzierte sich von dem Künstler. Dennoch sei keine rechtliche Grundlage gegeben, das Konzert zu verbieten, heißt es. Der Veranstalter des Gala-Abends wies gegenüber dem SWR die Kritik zurück. Die Veranstaltung sei nicht politisch.