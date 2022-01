Der russische Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" während einer Parade im Jahr 2014. (dpa)

Alle Flotten vom Pazifik bis zum Atlantik beteiligten sich, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Insgesamt handele es sich um 140 Kriegsschiffe und Unterstützungseinheiten sowie 60 Flugzeuge und rund 10.000 Soldaten. - Unterdessen kommt heute der amerikanische Außenminister Blinken nach seinen Gesprächen in Kiew und Berlin mit Russlands Außenminister Lawrow in Genf zusammen.

Im Westen wird ein russischer Angriff auf die Ukraine befürchtet. Russland fühlt sich durch US-Truppen und Waffen in Europa provoziert. Der Kreml fordert von der NATO Sicherheitsgarantien, darunter den Verzicht auf eine Osterweiterung. Dies lehnt das Militärbündnis ab. Blinken sagte am Abend im ZDF, die NATO habe Moskau über Jahre immer wieder die Hand ausgestreckt. Unglücklicherweise sei sie stets zurückgewiesen worden.

