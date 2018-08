Russland wird bei einem im kommenden Monat geplanten Manöver etwa 300.000 Soldaten einsetzen.

Es werde die größte Übung seit sowjetischen Zeiten, sagte Verteidigungsminister Schoigu in der sibirischen Stadt Abakan. Etwa eintausend Flugzeuge und Hubschrauber würden eingesetzt, dazu die Pazifikflotte und die Nordflotte. An einigen Phasen des Manövers sollten auch Soldaten aus China und der Mongolei teilnehmen. Die Übung werde vom 11. bis 15. September auf fast allen russischen Militärgeländen in Sibirien und im Fernen Osten abgehalten, hieß es weiter.