Bund und Länder beraten heute erneut über das weitere Vorgehen in der Coronakrise. Angesichts wieder steigender Infektionszahlen geht es bei der Videokonferenz auch um mögliche Verschärfungen von Schutzmaßnahmen. Nach den Vorstellungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll es für Rückkehrer aus Risikogebieten schärfere Quarantäneregeln geben. Im Gegenzug könnte die Testpflicht entfallen.

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, fordert eine bundeseinheitliche Regelung für Reiserückkehrer. "Wir können uns Reisen in Risikogebiete nicht leisten. Wir können sie aber auch nicht verbieten, aber deswegen muss es für diese Risikogebiete strenge Regeln geben", so die SPD-Politikerin. Kritikwürdig ist in ihren Augen die Tatsache, dass man sich erst nach zehn Wochen erneut mit den Bundesländern zusammenschaltet. "Deutschland hat sich mit der Frage von internationalem Reiseverkehr leider übernommen." Diese Frage hätte man bundeseinheitlich mit den Ländern regeln müssen. Es habe keine Strategie gegeben.

Im Deutschlandfunk betonte sie: "Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben strenge Regeln. Trotz eines ersten Tests müssen Rückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne. Nur mit einem zweiten Test kann man sich freitesten."

"Wir sollen uns lieber auf das Leben vor Ort konzentrieren"

Regelungen für Veranstaltungen und Familienfeiern sollten hingegen einen anderen Fokus haben. "Das kann jeder vor Ort regeln", betonte Schwesig. Dabei könne man die aktuelle Lage vor Ort in die Entscheidung mit einbeziehen. Diese Vorgehensweise hält Schwesig auch für geboten, um die Akzeptanz der Bürger nicht zu verlieren. Das drohe nämlich, wenn diese das Gefühl hätten, mit Maßnahmen überstrapziert zu werden. "Wir sollten lieber viel mehr Leben vor Ort ermöglichen als fröhlich durch die Gegend reisen und keine Strategie zu haben, wie wir dann alles testen."

Im Bund habe man die Maskenpflicht lange kritisch gesehen, einige Länder hingegen hätten die Maskenpflicht frühzeitig ausgerufen. "Vielleicht gibt es ja auch einen Grund, dass wir nicht so streng betroffen sind. Wir haben früh reagiert", unterstrich die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Deshalb verteidigte sie auch Überlegungen wie beispielsweise in Sachsen, Weihnachtsmärkte unter bestimmten Auflagen zu ermöglichen. Auch Entscheidungen, in welchem Rahmen Familienfeiern stattfinden könnten, sollten anhand des Infektionsgeschehens vor Ort fallen.

Mit Blick auf das Verbot einer geplante Demonstration gegen Corona-Maßnahmen durch Berlins Innensenator Andreas Geisel sagte Schwesig: "Unsere Demokratie muss Versammlungen aushalten, wenn sie nicht gegen unsere Verfassung verstoßen." Und sie befürchtet: "Das ist jetzt Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker."

