Diego Maradona, Weltmeister 1986 (Getty Images / DCM / Bob Thomas)

Wie das Auktionshaus Sotheby's in London mitteilte, trug Maradona das blaue Shirt bei der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko im Viertelfinale gegen England. Laut Sotheby's könnte es bis zu 7,2 Millionen Euro einbringen. Die Auktion im Internet soll am 20. April beginnen.

Maradona hatte beim damaligen 2:1 beide Tore erzielt, darunter einen Treffer mit der Faust. Das Tor sei "ein bisschen mit dem Kopf von Maradona und ein bisschen mit der Hand Gottes" erzielt worden, sagte er damals. Argentinien wurde später Weltmeister. Maradona hatte sein Trikot mit dem englischen Mittelfeldspieler Steve Hodge getauscht, der es nun verkauft.