Der Kenianer Eliud Kipchoge hat als erster Mensch die Marathon-Distanz in weniger als zwei Stunden zurückgelegt.

Der 34-Jährige benötigte in Wien für die mehr als 42 Kilometer lange Strecke 1 Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden. Die Zeit wird aber nicht als offizieller Weltrekord anerkannt, weil Kipchoge unter anderem zahlreiche Tempomacher hatte, die regelmäßig ausgetauscht wurden. Das entspricht nicht den Regeln des Leichtathletik-Weltverbandes. Außerdem waren an den Wendepunkten entlang der 9,6 km langen Rundstrecke kleine Steilkurven eingebaut worden, um den Zeitverlust zu minimieren. Ein Elektroauto mit programmierter Geschwindigkeit gab das Tempo vor und spendete leichten Windschatten.



Der offizielle Weltrekord liegt bei 2 Stunden 1 Minute und 39 Sekunden, aufgestellt von Kipchoge selbst beim Marathon in Berlin 2018.