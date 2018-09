Auch wenn man "in der heutigen Zeit" an Rekorden immer zweifeln dürfe, zollte Arne Gabius dem neuen Weltrekordhalter über die Marathondistanz in der Sendung "Sport am Sonntag" großen Respekt: Der 33-jährige Olympiasieger aus Kenia, Eliud Kipchoge, habe beim Berlin-Marathon mit 2:01:39 einen perfekten Lauf mit einer "unheimlichen Signalwirkung" hingelegt.

Wer knackt die Zwei-Stunden-Marke?

Er gehe davon aus, dass ein Marathonlauf "unter zwei Stunden sicherlich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten möglich sein wird", sagte Gabius, "und dann wird man sich irgendwo bei einer Stunde und 58 einpendeln."

Die bisherige Bestmarke über 42,195 Kilometer lag bei 2:02:57 und wurde vor vier Jahren von dem Kenianer Dennis Kimetto aufgestellt. Arne Gabius hält seit 2015 mit 2:08:33 den Deutschen Rekord über die Marathondistanz.

