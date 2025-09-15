Leichtathletik-Weltmeisterschaften

Amanal Petros gewinnt Silber in Tokio. (dpa / Michael Kappeler)

Der 30-Jährige lief die Strecke von gut 42 Kilometern in 2:09:48 Stunden. Er musste sich nach einem äußerst knappen Schlusssprint Alphonce Simbu aus Tansania geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst nach der Zielfoto-Auswertung. Bronze ging an den Italiener Iliass Aouani. Petros holte erst als zweiter deutscher Läufer in der WM-Geschichte eine Marathon-Medaille.

Gestern hatte Weitspringerin Malaika Mihambo ebenfalls eine Silbermedaille gewonnen. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Budapest vor zwei Jahren waren die deutschen Sportlerinnen und Sportler komplett ohne Medaille geblieben.

