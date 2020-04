Marathonläufer Arne Gabius "Sport spielt in diesen Zeiten eine untergeordnete Rolle"

Der Marathonläufer Arne Gabius sieht einen Neustart in der Fußball-Bundesliga kritisch. So wären die dafür notwendigen Corona-Tests anderswo deutlich besser angebracht, zum Beispiel in Altenheimen. Insgesamt sollte sich der Sport in diesen Zeiten zurücknehmen, sagte Gabius im Dlf.

Arne Gabius im Gespräch mit Stefan Heinlein

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek