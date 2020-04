Marathonläufer Tom Gröschel hat die Verschiebung der Olympischen Spiele inzwischen verarbeitet, erzählt er im Deutschlandfunk: "Den Groll, den ich anfangs hatte, habe ich inzwischen abgelegt." Alle Sportler würden schließlich in einem Boot sitzen.

Gröschel selbst ist inzwischen wieder in Mecklenburg in seinem Beruf als Polizist unterwegs. Das Training komme deshalb im Moment kürzer als sonst: "Ich stürze mich im Moment einfach in andere Aufgabenfelder und das hilft mir einfach", so Gröschel.

Für die Olympischen Spiele 2021 sieht Läufer Gröschel sich auf einem guten Weg - auch wenn er glaubt, dass wegen der längeren Vorbereitungszeit noch der ein oder andere Konkurrent um die Qualifikation dazukommt. Er selbst sei aber gut aufgestellt: finanziell mit der Polizei in Mecklenburg und sportlich mit seiner Trainingsgruppe in Wattenscheid.