Die Vorsitzende des Marburger Bunds, Johna, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei enorm wichtig, die Impfpflicht zügig einzuführen, um angesichts möglicher neuer Virusvarianten eine Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden. Nur so habe die Politik die Chance, mit möglichst wenigen Einschränkungen agieren zu können, so Johna. Bislang haben nur 58 Prozent der Bevölkerung eine Booster-Impfung erhalten, rund 75 Prozent sind doppelt geimpft.

In erster Lesung berät der Bundestag heute über mehrere Anträge und Gesetzentwürfe. Zur Debatte stehen verschiedene Modelle, darunter etwa eine Impfpflicht ab 18 Jahren und eine obligatorische Beratung für zunächst alle Volljährigen mit möglicher späterer Impfpflicht für Menschen ab 50 Jahren. CDU und CSU werben für ein Impfregister und ein Stufenverfahren für weitergehende Beschlüsse in Abhängigkeit vom Pandemie-Geschehen. Auch liegen Anträge vor, in denen eine allgemeine Impfpflicht abgelehnt wird. Auf der Tagesordnung des Bundestags stehen zudem die abschließenden Beratungen zum Heizkostenzuschuss.

