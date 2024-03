Für die Ärztinnen und Ärzte an den Unikliniken gibt es laut Medienberichten eine Tarifeinigung. (Archivbild) (Imago / BeckerBredel )

Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf den Marburger Bund. Danach verständigte sich die Ärztevertretung mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder auf ein Ergebnis. Dieses steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Gremien beider Seiten. Am Donnerstag soll die Öffentlichkeit informiert werden.

Der Marburger Bund hatte für die mehr als 20.000 Beschäftigten an den Universitätskliniken 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen gefordert. In den Tarifverhandlungen hatten die Mediziner mehrmals die Arbeit niedergelegt.

