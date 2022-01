Studenten der Uni Dresden demonstrieren gegen Corona-Leugner (Sebastian Kahnert/dpa)

Der Landeschef der Ärztegewerkschaft, Lippold, sagte, alle Appelle an die schweigende Mehrheit, für ihre Positionen öffentlich einzustehen, würden so konterkariert. Die angehenden Mediziner hätten ein Zeichen gegen Wissenschafts-Leugnung und für Mitmenschlichkeit gesetzt. Auch aus der Politik war Kritik gekommen, weil die Polizei in der Vergangenheit gegen unangemeldete Proteste von Gegnern der Corona-Regeln, sogenannte Spaziergänge, oft nicht oder nur unzureichend eingeschritten sei.

Die Beamten verteidigten ihr Vorgehen. Auch die Versammlung der Studierenden sei unangemeldet gewesen. Zudem hätten mehr als zehn Personen teilgenommen. Unabhängig von der politischen Motivation sei man an Recht und Gesetz gebunden, hieß es. Die Polizei hatte Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Studierenden eingeleitet. Diese waren in Arztkitteln und mit Aufforderungen zum Impfen vor das Dresdner Uniklinikum gekommen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatten ihnen dafür Dank ausgesprochen.

