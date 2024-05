Sucht einen neuen Verein: Marco Reus (dpa/Bernd Thissen)

Dies gab Reus in einer Videobotschaft bekannt. Er teilte mit, dass sein Vertrag beim BVB nicht verlängert werde. Reus will seine Karriere fortsetzen, machte aber keine Angaben über einen möglichen neuen Verein.

Der gebürtige Dortmunder spielt seit 2012 für den Verein in der Bundesliga. In bislang 424 Spielen erzielte er 168 Tore. Der BVB äußerte die Hoffnung auf eine spätere Rückkehr von Reus in anderer Position.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.