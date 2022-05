Philippinen: Ferdinand Marcos Jr. erklärt sich zum Wahlsieger (Aaron Favila/AP/dpa)

Sein Sprecher teilte in der Hauptstadt Manila mit, der 64-jährige Ferdinand Marcos Junior werde das 17. Oberhaupt des Inselstaats. Man solle ihn nicht nach dessen Vorfahren sondern nach dessen Taten beurteilen. Marcos Junior wolle Präsident aller Philippiner sein. Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen bekam er fast doppelt so viele Voten wie Oppositionsführerin Robredo. Das offizielle Ergebnis müssen Senat und Abgeordnetenhaus verkünden. Das wird erst in einigen Wochen erwartet. Menschenrechtsaktivisten befürchten, Marcos Junior - genannt "Bongbong" - könnte noch autokratischer regieren als der bisherige Präsident Duterte. Öffentlich hat sich Marcos Junior bisher nicht vom Regime seines Vaters distanziert. Jüngst besuchte er dessen Grab auf dem örtlichen "Heldenfriedhof" in Manila.

Das Marcos-Regime hatte über Jahre mit Mord, Kleptokratie und dem spurlosen Verschwindenlassen politischer Gegner von sich reden gemacht. 1986 wurde die Familie aus dem Inselstaat vertrieben. Nach Marcos Tod 1989 kehrte sie auf die Philippinen zurück.

11.05.2022