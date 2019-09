Vorerst wolle man sich auf den "Markt" in den USA konzentrieren, meldete Marcus King im Sommer über seine Facebook-Seite, und sagte anschließend alle Termine in Europa ab, die für den Spätsommer und Herbst geplant waren. Schade für Fans, die sich zurecht auf weitere Auftritte des Ausnahmekünstlers gefreut hatten - denn nur wenige Bands schaffen es derzeit, sich innerhalb weniger Takte auf Zeitreise in die 1970er-Jahre zu jammen. Zurück in die große Ära von Blues, Soul und Southern Rock.

"Diese Gitarre gehörte meinem Großvater": Marcus King. (Frank Wesp)

Aufnahme vom 1. Mai 2017 in der "Kantine", Köln