Für die Autorin Margarete Stokowski ist es die Aufgabe des Feminismus, zu weit zu gehen.

Der Feminismus müsse dies tun, weil sich sonst an den herrschenden Verhältnissen nichts ändern würde, sagte Stokowski dem Deutschlandfunk. Sie erklärte zudem, der Feminismus kämpfe immer noch mit den Resten eines Image-Problems. Dieses sei vor allem dadurch entstanden, dass er vor einigen Jahrzehnten noch viel stärker Avantgarde gewesen sei als heute. Inzwischen gebe es aber eine sehr starke Gegenbewegung: Für viele junge und ältere Menschen sei Feminismus inzwischen einfach cool. "So zu tun, als seien Feministinnen immer schlecht gelaunte, ungevögelte, verbitterte Frauen, wird deshalb zunehmend schwieriger", sagte Stokowski.



Für die Kolumnistin hat die "#Metoo"-Debatte zudem ein größeres Bewusstsein für Machtmissbrauch geschaffen. Ein Jahr nach "#Metoo" hätten die Menschen ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt, "dass wir in einer Zeit leben, in der immer noch Macht missbraucht wird." Die Menschen merkten inzwischen, wie oft so etwas passiere und dass die Täter auch Konsequenzen tragen müssten.



"Drohungen machen mir keine Angst"



Mit den Drohungen, die Stokowski auf ihre Texte in den Sozialen Medien erhält, habe sie gelernt umzugehen. "Man lernt das automatisch durch die Masse von Zeug, die da auftaucht. Es ist teilweise krass, wenn Leute schreiben, 'ich komme in Dein Haus und werde dich restlos vernichten. Du wirst in deinem eigenen Blut liegen.' Und man denkt dann, hey, ich hab nen Text geschrieben." Diese Drohungen machten ihr aber keine Angst, erklärt die Spiegel-Online-Kolumnistin. "Wenn Leute mich bedrohen, dann zeige ich die an. Ich schick das an meine Anwältin und die kümmert sich dann darum." Sie sitze aber nicht da und denke sich, sie müsse sich nun um Schreiben zurück nehmen. Vielmehr bestätigen sie solche Drohungen, in dem was sie tue.