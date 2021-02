Mit einer bundesweiten Aktion hat die katholische Fraueninitiative "Maria 2.0" für Reformen demonstriert.

Mitglieder der Bewegung hängten in Anlehnung an Martin Luther sieben Thesen an zahlreiche Dom- und Kirchentüren. Darin wird der katholischen Kirche Klerikalismus und Machtmissbrauch vorgeworfen. Die Bewegung fordert den Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der Kirche und fordert die Aufklärung der Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder.



Der Kölner Erzbischof Woelki räumte in diesem Zusammenhang Fehler ein. In einem Video des Erzbistums sagte er, er habe bei der Aufarbeitung der Missbrauchsvergehen und dem damit verbundenen Krisenmanagement Schuld auf sich geladen. Das tue ihm von Herzen Leid. Woelki steht seit Monaten in der Kritik, weil er ein Gutachten zu Missbrauch durch Kleriker im Erzbistum unter Verschluss hält.

