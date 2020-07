Die Autorenvereinigung PEN solidarisiert sich mit der auf den Philippinen verurteilten Journalistin Maria Ressa.

Das im Juni ergangene Urteil sei einzig politisch motiviert und ein weiterer Schlag gegen die Pressefreiheit auf den Philippinen, erklärte der Vizepräsident des deutschen PEN-Zentrums, Nestmeyer, in Darmstadt. Eine der wichtigsten Journalistinnen solle zum Verstummen gebracht werden.



Die mehrfach ausgezeichnete Maria Ressa ist Chefredakteurin des Online-Nachrichtenportals Rappler. Der Prozess geht auf einen Artikel zurück, der 2012 erschien und in dem ein Geschäftsmann mit Menschenhandel und Drogenschmuggel in Verbindung gebracht wurde. Ressa und einem mitangeklagten Journalisten drohen nun bis zu sechs Jahre Haft.



Grundlage des Urteils ist ein Cyberkriminalitätsgesetz, das "Verleumdung" unter Strafe stellt und erst nach Erscheinen des Artikels in Kraft trat.