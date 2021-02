Bei Kämpfen in der jemenitischen Provinz Marib sind etwa 50 Menschen getötet worden.

Aus Armeekreisen hieß es, es seien mehr als 28 schiitische Huthi-Rebellen sowie 22 Mitglieder der Regierungstruppen gestorben. Die Kämpfe gingen an allen Fronten in der Provinz unvermindert weiter. In den vergangenen Tagen waren bereits mindestens 60 Tote gemeldet worden. Der Fernsehsender Al Masirah, der von Huthis betrieben wird, berichtete, die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition habe zur Unterstützung der jemenitischen Regierungstruppen zahlreiche Luftangriffe geflogen. Die Provinz Marib ist die letzte Hochburg der international anerkannten Regierung des Landes. Im Jemen liefern sich die beiden Regionalmächte Saudi-Arabien und der die Huthis unterstützende Iran eine Art Stellvertreterkrieg.

