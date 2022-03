Kriegsgegnerin im russischen Staatsfernsehen: "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen." (Axel Heimken/dpa)

Bei der Anhörung ging es Berichten zufolge zunächst nur um ein Video, in dem die Angeklagte den russischen Militäreinsatz in der Ukraine kritisierte. Deswegen hatten ihr bis zu zehn Tage Haft gedroht. Nach Angaben ihres Anwalts droht Owsjannikowa weiterhin eine Anklage auf Grundlage des neuen Mediengesetzes. Das kürzlich verabschiedete Gesetz sieht bis zu 15 Jahre Haft für die Verbreitung von "Falschnachrichten" über das Militär vor. Die Mitarbeiterin der wichtigsten Nachrichtensendung Russlands war während einer Live-Sendung hinter der Nachrichtensprecherin aufgetaucht und hatte ein Schild in die Kamera gehalten. Darauf stand: "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen". Der Kreml hatte die Aktion als "Rowdytum" verurteilt.

