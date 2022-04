Nach Protest im russischen Fernsehen

Mit einem Antikriegsplakat stürmte die Journalistin Marina Owsjannikova am Montagabend die Hauptnachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens. (IMAGO/Italy Photo Press)

Mit ihrer Aktion, in einer Livesendung ein Anti-Kriegs-Plakat in die Kamera zu halten, habe sie den Mut gehabt, die Zuschauer mit einem ungeschönten Bild der Wirklichkeit zu konfrontieren, erklärte der Chefredakteur der Welt-Gruppe, Ulf Poschardt. Damit habe sie journalistische Tugenden trotz drohender staatlicher Repression verteidigt.

Owsjannikowa hatte vor einem Monat in einer Live-Sendung ein Schild in die Kamera gehalten mit der Aufschrift "Stoppt den Krieg. Glaubt der Propaganda nicht. Hier werdet ihr belogen." Daraufhin war sie festgenommen worden und sie wurde mit einer Geldstrafe von umgerechnet rund 300 Euro belegt. Ein weiteres Verfahren läuft.

In einem ersten Beitrag für die "Welt" schrieb Owsjannikowa, der Krieg in der Ukraine sei für sie der Punkt gewesen, „an dem es kein Zurück mehr gab und an dem es nicht mehr möglich war, zu schweigen." Sie berichtet von Repressalien im Kleinen, mit denen sie seit ihrer Aktion zu kämpfen hat. Ihre Autoreifen seien platt gewesen, der Motor nicht mehr angesprungen, eine Racheaktion von Polizisten. Aber sie habe auch Unterstützung und Rückhalt erfahren.

Frankreich hatte der Journalistin Asyl angeboten. Sie sagte jedoch dem "Spiegel", dass sie in Russland bleiben wolle.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.