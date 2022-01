Vizeadmiral Kay-Achim Schönbach, Inspekteur der Deutschen Marine, im Marinekommando. (Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild)

Der Marine-Inspekteur hatte sich in einer Diskussionsrunde eines Thinktanks in Neu Delhi geäußert: Der russische Präsident Putin habe kein Interesse an einem Angriff. Russland habe kein Interesse an der Ukraine - dies sei Nonsens. Alles, was Putin wolle, sei Respekt. Es sei einfach, Putin diesen Respekt zu erweisen - diesen habe er "wahrscheinlich auch verdient".

Schönbach betonte in der Gesprächsrunde, er wünsche sich Russland als Partner an der Seite Deutschlands gegen China, allein schon, weil er ein christliches Land als Partner bevorzuge. Zudem werde die Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde, niemals in den Bestand der Ukraine zurückkehren. Und die Ukraine werde den Mitgliedskriterien für die Nato nicht entsprechen.

Schönbach versucht sich in Schadensbegrenzung - aber zu spät

Der Vize-Admiral hatte sich zwar per Twitter von seinen Äußerungen distanziert: Sie seien "unbedacht" gewesen. "Da gibt es nichts zu deuteln, das war ein klarer Fehler", so der genaue Wortlaut. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums betonte, Schönbachs Äußerungen entsprächen in keiner Weise der Position des Ministeriums. Der Vizeadmiral werde sich bei seinem Vorgesetzten, Generalinspekteur Zorn, erklären müssen. Schönbach bat am Abend Verteidigungsministerin Lambrecht um seine Entlassung. Sie habe seiner Bitte entsprochen. Demnach wird Konteradmiral Kaack die Deutsche Marine bis zu einer Nachfolgeentscheidung führen.

Ukrainische Regierung bestellt deutsche Botschafterin ein

Die Äußerungen Schönbachs hatten für scharfe Kritik der ukrainischen Regierung gesorgt. Kiew bestellte deswegen sogar die deutsche Botschafterin ein. Man habe deutlich gemacht, dass die Einlassungen des Marine-Kommandanten inakzeptabel seien, teilte das ukrainische Außenministerium mit.

Zudem kritisierte die Ukraine bei dem Gespräch mit der deutschen Botschafterin erneut, dass Deutschland keine Waffen an das Land liefern will. Kiew hatte die Bundesregierung angesichts der Bedrohung durch Russland wiederholt um Waffenlieferungen gebeten. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte der "Welt am Sonntag", Waffenlieferungen seien aktuell nicht hilfreich - das sei Konsens in der Bundesregierung.

