Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat einen Brandbrief an Bundeskanzlerin Merkel zur Zukunftssicherung des Marine-Schiffbaus in Deutschland geschickt.

Darin heißt es, die Bundesregierung müsse den Marine-Schiffbau umgehend als Schlüsseltechnologie einstufen - wie es im Koalitionsvertrag festgeschrieben sei. Günther schlägt dazu ein Gipfeltreffen vor. Der Brief ist auch im Namen der Ministerpräsidenten von Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern verfasst.



Hintergrund ist die Vergabe eines Milliardenauftrags für ein deutsches Mehrzweck-Kampfschiff an ein niederländisch geführtes Konsortium. Es ist der größte Marineauftrag dieser Art in der Geschichte der Bundeswehr.