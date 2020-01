Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer will offenbar einige Marine-Aufträge künftig national und nicht mehr europäisch ausschreiben.

In der Sitzung des CDU-Präsidiums habe sie darauf verwiesen, dass eine Gesetzesänderung in Arbeit sei, die den Bereich der Marine-Schiffe als sogenannte nationale strategische Kompetenz definieren solle, meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Teilnehmer. Danach könne man Aufträge auch national ausschreiben, wie es etwa in Frankreich und den Niederlanden geschehe. Wie Reuters weiter schreibt, hätten im Präsidium vor allem norddeutsche Politiker kritisiert, dass zuletzt ein milliardenschwerer Auftrag für den Bau neuer Bundeswehr-Fregatten an eine niederländische Werft gegangen sei.