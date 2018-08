Das UNO-Flüchtlingshilfswerk hat die italienische Regierung aufgefordert, die 177 von der "Diciotti" geretteten Flüchtlinge ins Land zu lassen.

Eine UNHCR-Sprecherin sagte, Italien müsse unverzüglich seine Blockadehaltung gegen das Schiff der eigenen Küstenwache aufgeben. Die Menschen an Bord benötigten dringend Hilfe und hätten das Recht, in Italien Asyl zu beantragen. Die "Diciotti" war nach tagelangem Warten im Mittelmeer gestern Abend in den sizilianischen Hafen Catania eingelaufen. Innenminister Salvini will die Flüchtlinge erst an Land lassen, wenn deren Verteilung in der EU geklärt ist.



In diesem Zusammenhang erneuerte Salvini heute seine Drohung, die Flüchtlinge nach Libyen zurückzuschicken, sollte kein anderer EU-Mitgliedstaat seine Hilfe anbieten.