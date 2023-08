Das US-Justizministerium in Washington (Archivbild) (imago / Ralph Peters)

Die beiden US-Amerikaner hätten geheime militärische Informationen an chinesische Geheimdienstvertreter übermittelt, teilte das Justizministerium in Washington mit. Die 22 und 26 Jahre alten Männer seien auf unterschiedlichen Stützpunkten in Kalifornien festgenommen worden. Beide sollen seit Mitte 2021 beziehungsweise Frühjahr 2022 militärische Informationen im Austausch gegen Bestechungsgelder weitergegeben haben. Dem 26-Jährigen drohen laut Ministerium im Falle einer Verurteilung bis zu 20 Jahre Haft.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.