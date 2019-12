Der bisherige EU-Ratspräsident Tusk hat den Marion-Dönhoff-Preis für internationale Verständigung und Versöhnung erhalten.

Den Förderpreis erhielt die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future". Die mit jeweils 20.000 Euro dotierten Auszeichungen wurden im Deutschen Schauspielhaus Hamburg verliehen. Tusk werde geehrt, weil er als polnischer Ministerpräsident und Abgeordneter einen bedeutenden Beitrag zum Aufbau eines demokratischen und freien Polens geleistet habe, hieß es in der Begründung der Jury. "Fridays for Future" habe länderübergreifend eine ganze Generation mobilisiert, für eine gemeinsame Zukunft zu kämpfen.