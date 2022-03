Angriffe auf zivile Einrichtungen: Das Bild vom 9. März 2022 zeigt nach ukrainischen Angaben eine von russischen Bomben zerstörte Geburtsklinik in Mariupol. (imago / cover images)

Die Stadt sei unter ständigem Beschuss und Bombardement durch die russische Armee, sagte der stellvertretende Bürgermeister, Orlow, im ARD-Fernsehen. Mariupol sei nicht mehr wiederzuerkennen und erinnere mittlerweile an die tschetschenische Hauptstadt Grosny oder die syrische Stadt Aleppo nach deren Zerstörung. Zudem ließen russische Truppen weder Lastwagen mit Versorgungsgütern nach Mariupol herein, noch Bewohner heraus, betonte der stellvertretende Bürgermeister. Bislang sind mehrere Anläufe für humanitäre Korridore zur Rettung von Zivilisten gescheitert. Nach Angaben des UNO-Menschenrechtsbüros in Brüssel sind bei den Kämpfen in den vergangenen zwei Wochen mindestens 560 Zivilisten ums Leben gekommen, darunter 41 Kinder.

Laut Verteidigungsministerium in Moskau nahmen prorussische Rebellen die Kleinstadt Wolnowacha im Norden von Mariupol ein. Die ukrainische Armee hat nach eigener Darstellung den Vormarsch russischer Einheiten an mehreren Orten gestoppt, unter anderem bei Charkiw. Die Angaben können nicht unabhängig geprüft werden. Satellitenbilder zeigen unterdessen, dass sich die russischen Streitkräfte nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew neu formieren und im Norden schwere Artillerie in Stellung bringen. Westliche Geheimdienste befürchten in den kommenden Tagen verstärkte Offensiven auf Kiew.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.