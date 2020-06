Bundeskanzlerin Merkel hat China aufgefordert, deutschen und anderen ausländischen Unternehmen einen gleichberechtigten Marktzugang zu ermöglichen.

Die Regierung in Peking müsse sicherstellen, dass subventionierte Staatsbetriebe den Wettbewerb nicht verzerrten, teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin mit. Dazu habe Merkel in einer Videokonferenz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li entsprechende Schritte angemahnt. Zudem solle China der Europäischen Union beim Investitionsschutzabkommen entgegenkommen. Deutschland und die EU hätten ein Interesse an einem regelbasierten, freien multilateralen Handel sowie stabilen Austauschbeziehungen, erklärte Seibert.