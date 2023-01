Skispringen

Der Skispringer Markus Eisenbichler. Archivbild. (Grzegorz Momot / PAP / dpa / Grzegorz Momot)

Der sechsmalige Weltmeister, der am Samstag noch den zweiten Durchgang verpasst hatte, landete schließlich auf Rang drei. Sieger wurde der Japaner Ryoyu Kobayashi, Silber ging an den Norweger Halvor Egner Granerud. Es war das letzte von insgesamt drei Weltcupspringen in Sapporo.

Der deutsche Springer Andreas Wellinger kam auf Platz zwölf, sein Teamkollege Karl Geiger hatte sich nicht für den Finaldurchgang qualifiziert. Die deutschen Skispringer enttäuschten zuletzt mehrfach, etwa bei der Vierschanzentournee.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.