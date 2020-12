Der Kommunikationsdirektor im Generalvikariat des Erzbistums Köln, Günther, verlässt das Bistum.

Er gehe beruflich neue Wege und kehre zu seiner Familie in die USA zurück, teilte das Erzbistum mit. Die Aufgaben übernimmt kommissarisch Hermann-Josef Johanns, früherer Geschäftsführer des Weltjugendtags in Köln und des Domradios.



Die Leitung des Erzbistums Köln steht derzeit wegen der Nichtveröffentlichung einer Studie zum Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs durch Geistliche an Kindern und Schutzbefohlenen massiv in der Kritik. Erzbischof Woelki wird zudem vorgeworfen, er habe Ermittlungen gegen einen des Missbrauchs beschuldigten Pfarrer vertuscht.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.