Der Schweizer Komponist und Naturforscher Marcus Maeder

Musik als Ökosystem

Manifestieren sich Phänomene des Klimawandels akustisch in Bäumen und Pflanzen? Was sagt dieses klingende Material über den Zustand der Natur? Wir stellen Marcus Maeder vor, der sich diesen Fragen in Installationen und akustischen Räumen widmet.

Von Gisela Nauck | 01.04.2023