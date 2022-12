Rabat: Fans feiern den Einzug der marokkanischen Mannschaft ins Halbfinale der Fußball-WM. (AFP / FADEL SENNA)

Tausende gingen in Casablanca und anderen Städten auf die Straßen, schwenkten Fahnen und freuten sich über den ersten derartigen Erfolg einer Mannschaft aus Afrika. Auch in anderen Ländern feierten Marokkaner den Sieg über Portugal, so etwa in Frankreich und Italien. Alleine in Paris versammelten sich nach Polizeiangaben 20.000 Fans auf den Champs-Elysees. In der belgischen Hauptstadt Brüssel wurden etliche Personen nach Ausschreitungen festgenommen.

Auch in Deutschland gab es vielerorts überwiegend friedliche Freudenkundgebungen von Fans des marokkanischen Teams, unter anderem in Köln und Dortmund. Vereinzelt kam es zu Ausschreitungen, bei denen die Polizei eingreifen musste. In Berlin löste die Polizei einige Fanpartys auf. Bei Zusammenstößen wurden mehrere Beamte verletzt.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.