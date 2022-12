Offizieller Ball der Fußball-WM 2022 in Katar (dpa / picture alliance / Igor Kralj)

Das Team gewann das Viertelfinalspiel in Katar gegen Portugal mit 1:0. Damit treffen die Marokkaner am Mittwoch auf den Sieger der Begegnung England-Frankreich, die an diesem Abend stattfindet.

