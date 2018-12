Marokkanische Behörden haben nach dem Mord an zwei Skandinavierinnen im Atlas-Gebirge fünf weitere Verdächtige festgenommen.

Die Zugriffe seien in mehreren Städten des Königreichs erfolgt, teilte die zentrale Strafermittlungsbehörde mit. Demnach sind im Zusammenhang mit dem Doppelmord bereits 18 Menschen festgenommen worden. Die Leichen der beiden Studentinnen aus Norwegen und Dänemark waren Anfang vergangener Woche enthauptet am Fuß des Berges Toubkal gefunden worden. Mehrere Verdächtige sollen der Terrormiliz IS die Treue geschworen haben.