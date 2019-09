An der Küste Marokkos sind mindestens sieben Menschen gestorben, nachdem ein Flüchtlingsboot gekentert war.

Drei weitere Menschen wurden bewusstlos am Strand in der Nähe der Stadt Casablanca gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Wie viele Personen sich insgesamt an Bord des Schlauchboots befunden hatten, ist noch nicht bekannt. Sie hatten versucht, auf dem Seeweg nach Spanien zu gelangen.



Die internationale Organisation für Migration schätzt, dass seit Jahresbeginn mehr als 15.000 Migranten in Spanien angekommen sind, 12.000 davon über den Seeweg. Hunderte kamen bei der Überfahrt ums Leben.