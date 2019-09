Ein Gericht in Marokko hat die Journalistin Hajar Raissouni zu einem Jahr Haft verurteilt.

Sie habe eine "illegale Abtreibung" vorgenommen und eine außereheliche Beziehung geführt, hieß es zur Begründung. Die 28-Jährige bestritt die Vorwürfe und erklärte, bei ihrem Fall handele es sich um einen politischen Prozess. Im Zusammenhang mit dem Verfahren wurde Raissounis Frauenarzt zu zwei Jahren Haft verurteilt, ihr sudanesischer Verlobter zu einem Jahr Gefängnis. Ein Anästhesist bekam eine einjährige Bewährungsstrafe, ein Arzthelfer acht Monate auf Bewährung.



Raissouni arbeitet für eine arabischsprachige Zeitung, die bereits mehrfach mit den Behörden in Konflikt geraten war. Die Organisation Reporter ohne Grenzen erklärte, die Behandlung von Raissouni sei eine Einmischung in das Privatleben von Journalisten mit der Absicht, sie zu verleumden. In Marokko steht Sex außerhalb der Ehe unter Strafe. Verboten sind außerdem Abtreibungen, es sei denn, das Leben der Mutter ist in Gefahr. Schätzungen zufolge finden in dem Land täglich zwischen 600 und 800 illegale Abtreibungen statt.