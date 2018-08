Der marokkanische König Mohammed hat Wirtschafts- und Finanzminister Boussaid entlassen.

Die Entscheidung sei in Absprache mit Ministerpräsident Othmani getroffen worden, heißt es in einer in Rabat veröffentlichten Erklärung. Der König hatte die Regierung am vergangenen Wochenende zu größeren Anstrengungen

im Kampf gegen soziale und wirtschaftliche Probleme im Land aufgefordert. Dabei kritisierte er unter anderem steigende Arbeitslosenzahlen und wenig effektive Sozialprogramme.