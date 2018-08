In Marokko hat König Mohammed aus Anlass des islamischen Opferfestes mehr als 180 Mitglieder einer Protestbewegung begnadigt.

Betroffen seien Aktivisten, die unter anderem Haftstrafen zwischen zwei und drei Jahren erhalten hätten, teilte der Nationale Menschenrechtsrat in Rabat mit. Die Gefangenen seien umgehend freigelassen worden.



Ein Gericht in Casablanca hatte Ende Juni zahlreiche Mitglieder der sogenannten "Volksbewegung" zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Aktivisten protestierten 2016 und 2017 gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die schlechte Gesundheitsversorgung und die Korruption in einer überwiegend von Berbern bewohnten Region im Norden Marokkos. Die genaue Zahl der Verurteilungen ist nicht bekannt. Dem Menschenrechtsrat zufolge gab es mehr als 400 Festnahmen.